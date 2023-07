postemobile-aumento-dei-costi-mensili-per-alcuni-abbonati-scopri-le-nuove-tariffe

Alcuni degli attuali abbonati alla telefonia mobile di PosteMobile saranno soggetti a una nuova struttura tariffaria, nell’ambito di un’iniziativa intrapresa dall’azienda. I pacchetti con canone mensile di circa 5 euro saranno i più colpiti da questi aumenti di prezzo; infatti, i clienti dovranno sborsare ogni mese un euro in più per coprire i maggiori costi. Uno degli avvisi che verranno dati ai consumatori colpiti da questa situazione è il seguente: “Le comunichiamo che, con effetto immediato, il costo mensile del suo piano PosteMobile aumenterà di 1 euro”. È possibile interrompere il servizio in qualsiasi momento e passare a un altro operatore senza che vengano addebitati ulteriori costi, inviando una lettera, un fax o un’e-mail. Se siete interessati a saperne di più, potete consultare il sito www.postemobile.it/rimodulazione o l’Ufficio Postale.

Come diretta conseguenza di ciò, i piani relativamente convenienti come Creami WOW 10 GB e Super Power 40, così come Creami Giga 5 e altre alternative dello stesso tipo, saranno i più colpiti da questi aumenti di prezzo. Chiedendo informazioni su varie piattaforme di social media, diverse persone hanno mostrato il loro interesse a saperne di più sui recenti rinnovamenti effettuati.

PosteMobile aumenta i costi degli abbonamenti

Il rappresentante ha dichiarato: “Come ben sapete, lo scenario economico nazionale e globale ha recentemente subito profonde trasformazioni, che hanno portato a un generale aumento dei costi”.

Le trasformazioni dello scenario economico nazionale e globale hanno portato a un generale aumento dei costi. I clienti che non sono d’accordo con l’aumento dei prezzi e che desiderano recedere dal servizio devono inviare a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR) il modulo “Richiesta di recesso dal contratto”, unitamente alla copia del documento d’identità dell’intestatario dell’utenza, tramite e-mail (info@postemobile.it), fax (800242626) o posta (Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR). Il recesso sarà comunque confermato al momento dell’attuazione della portabilità nel caso in cui il cliente passi a un altro operatore.