Vi è mai capitato di avere difficoltà con la connessione internet, e di domandarvi se fosse un problema legato solamente al vostro smartphone/tablet? siamo convinti che la risposta sia positiva, e per questo oggi vi parliamo di un servizio pensato per aiutarvi in una simile situazione, il suo nome è Downdetector.

Fruibile gratuitamente tramite il proprio sito ufficiale, ed accessibile via browser da qualsiasi dispositivo connesso alla rete, sia esso smartphone, tablet, notebook o PC desktop, il servizio nasce proprio per questo scopo, ovvero fornire all’utente una visione d’insieme dello stato della connessione ad un determinato operatore telefonico, o anche servizio internet (come Netflix, Disney+ e similari, ad esempio).

Aprite le offerte Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale telegram, le potete trovare collegandovi subito a questo indirizzo.

Down di Vodafone, TIM, Iliad e WindTre: come verificarlo

Il suo funzionamento si basa più che altro sulle segnalazione di una community molto estesa e capillare sull’intero territorio, infatti collegandosi alla pagina dell’operatore di riferimento, viene mostrato a schermo un grafico che mostra, in linea temporale, il numero di segnalazioni pervenute.

Il down avviene nel momento in cui si registra un picco di segnalazioni, che porta così il consumatore ad ipotizzare un problema più diffuso su tutta la rete, o anche localizzato in una singola zona. Molto interessante è infatti la possibilità di vedere su mappa la provenienza delle segnalazioni, così da conoscere anzitempo se la problematica risultasse legata solo ed esclusivamente alla propria area di appartenenza, oppure fosse globale.

Downdetector è un servizio molto utilizzato in Italia e nel mondo, ma per funzionare a bisogno di tutti noi, così da poter sempre conoscere anzitempo lo stato della propria connessione internet.