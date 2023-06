WhatsApp : Non cliccate assolutamente su questo codice. Si tratta di una truffa!

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Proprio per questa ragione sono numerosi i tentativi da parte di malintenzionati di truffare ed ingannare le persone attraverso questa piattaforma. Questo perché, considerata la sua vastissima popolarità, aumentano di conseguenza anche le possibilità che eventuali tentativi di truffa funzionino.

WhatsApp offre quotidianamente ai suoi utenti continui aggiornamenti e funzioni, implementati in particolare per garantire la sicurezza e la tutela della privacy. Infatti, sono numerosissime le impostazioni da applicare sulla piattaforma per tutelare al meglio i propri dati.

Ma nonostante tutto questo l’app non è comunque completamente immune dall’attacco di hacker e truffatori.

WhatsApp e il codice truffa

L’ultima truffa del momento riguarda un codice che viene mostrato sull’interfaccia della piattaforma nella fase di accesso.

Si tratta di un qualcosa di assolutamente nuovo, in quanto prima le truffe avvenivano solo via SMS o attraverso chiamate. Ma adesso, lo sviluppo tecnologico, ha aumentato anche le opportunità di inganno da parte dei truffatori.

È assolutamente raccomandato di non cliccare su questo codice né di condividerlo in alcun modo, ma di eludere semplicemente il messaggio. In quanto, se condiviso o utilizzato consente, ad eventuali hacker, un libero e completo accesso alle nostre chat, file condivisi, contatti, informazioni, insomma tutto ciò che abbiamo condiviso su WhatsApp con chiunque.

Inoltre, nel caso in cui dovesse capitarci malauguratamente un qualcosa del genere, riprendere il nostro account risulterà essere una vera e propria impresa. Bisognerà infatti mostrare a WhatsApp le prove della truffa e bisognerà attendere un bel po’ di tempo perché vengano fatte le opportune verifiche di controllo.

È da questo principio che gli sviluppatori, cercano di realizzare aggiornamenti ed applicare funzioni e servizi sempre nuovi, per garantire, sempre di più, una effettiva ed efficace protezione dei nostri account.

A tal proposito, per facilitare questo compito, si consiglia di installare sul dispositivo sempre l’ultima versione aggiornata dell’applicazione. Così da restare al passo con le nuove impostazioni di sicurezza.

Nel caso in cui non si sia particolarmente avvezzi ad aggiornare continuamente e in maniera autonoma, ogni volta, la propria app, basterà impostare gli aggiornamenti automatici. In questo modo l’app, quando sarà disponibile una nuova versione, si aggiornerà automaticamente. Così facendo qualsiasi funzione aggiuntiva relativa ad una maggiore sicurezza e privacy verrà applicata immediatamente.