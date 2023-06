WhatsApp: Da oggi potrai inviare i tuoi file in HD !

WhatsApp introduce un servizio del tutto nuovo e da tempo richiesto da parte dei suoi numerosi utenti. Di recente infatti, sulla piattaforma di messaggistica istantanea, sono state introdotte nuove funzionalità, come: la possibilità di modificare i messaggi inviati nell’arco di 15 minuti, valida alternativa alla loro cancellazione definitiva, la possibilità di accedere allo stesso account WhatsApp da dispositivi diversi e contemporaneamente e, al contrario, accedere a più account WhatsApp a partire da uno stesso dispositivo.

Tuttavia, tra tutti questi servizi, l’app mostra comunque una sorta di “limitazione”, ovvero nel momento in cui ci troviamo ad inviare dei file, che siano immagini o video, essi perdono la loro qualità iniziale, così da rendere necessario il ricorso ad altri mezzi, quali per esempio le mail. Ma sembra che anche questa problematica sia stata risolta dalla famosa piattaforma.

WhatsApp, come impostare l’HD

Infatti, con l’aggiunta di una nuova funzionalità, ad oggi, è possibile inviare file video e immagini ad alta risoluzione.

Per abilitare questa funzione basta attivare alcune voci sul menu delle Impostazioni.

Forniamo di seguito i passaggi da seguire in quanto le opzioni potrebbero non essere così facili da vedere.

Come prima cosa bisogna innanzitutto entrare su WhatsApp, aprire il menù delle Impostazioni e cliccare sulla voce “Spazio e Dati” e continuare a scorrere fino a quando non appare la dicitura “Qualità caricamento media“. Dopodiché dovremmo scegliere tra tre opzioni presenti.

“Auto“, ovvero quella di default, che viene consigliata dal sistema. “Migliore qualità” e l’ultima “Risparmio dati“.

Naturalmente se il nostro intento è quello di inviare file di alta qualità dobbiamo cliccare su “Migliore qualità“. Tale impostazione implicherà dunque che le immagini e i video inviati impiegheranno molto più tempo per il caricamento e soprattutto occuperanno più spazio sullo smartphone. Al contrario, se invece si vuole evitare questo, basta cliccare su “Risparmio dati“. Tuttavia, l’impostazione auto risulta essere un valido compromesso.

Non vi resta che aprire la vostra app e provare subito questa nuova funzionalità.