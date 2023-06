Insta360 GO 3 è ufficiale, ecco la più piccola action camera al mondo

Insta360 GO 3 è la nuova action camera di punta del brand, la più piccola sul mercato, creata con l’obiettivo di estendere la portabilità, la versatilità e l’ergonomia, raggiungendo livelli praticamente mai visti prima d’ora nel medesimo settore.

Le dimensioni sono il suo punto di forza, è più piccola di un pollice ed è in grado di raggiungere un peso di soli 35 grammi; il tutto corredato con un corpo magnetico che facilita il posizionamento agganciata a qualsiasi superficie metallica, permettendo così all’utente di riprendere da angolazioni e superfici differenti, senza dover ricorrere ad accessori di terze parti.

Il sistema di controllo è stato rinnovato, con l’Action Pod sarà possibile utilizzare il touchscreen orientabile per controllare la camera direttamente da remoto (e vedere anche le anteprime), così da poterla utilizzare anche se montata su superfici difficili da raggiungere. Nel caso in cui la batteria fosse prossima alla scarica, basterà inserire la Insta360 GO 3 nel pod e la durata verrà incrementata di 170 minuti.

Insta360 GO 3 – una camera versatile

Il motto della nuova action camera è versatilità, pur mantenendo comunque prestazioni adeguate, con la ripresa fino a 2.7K. Per raggiungere l’obiettivo ultimo, Insta360 ha messo a disposizione una serie di accessori interessanti:

Ciondolo magnetico – un magnete circolare da indossare a mo’ di catenina, per una visuale in prima persona.

– un magnete circolare da indossare a mo’ di catenina, per una visuale in prima persona. Easy Clip – accessorio pensato per i cappelli , facilitando così il montaggio in testa.

– accessorio pensato per i , facilitando così il montaggio in testa. Supporto Girevole – dotato di un punto di montaggio da 1/4″, utile per il fissaggio del treppiede, permette riprese facili e versatili.

Il plus è sicuramente rappresentato dall’Action Pod, in grado di concentrare al proprio interno un display, un telecomando, una custodia ed un caricatore per la nuova piccola Insta360 GO 3. L’accessorio è dotato di un display orientabile touchscreen da 2,2 pollici, con collegamento bluetooth e piena compatibilità con gli stessi supporti della Insta360 GO 3. Lo stesso pod ha certificazione IPX4, mentre la camera è IPX8 fino a 8 metri di profondità, con stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360.

Le novità introdotte in Insta360 GO 3 sono davvero tantissime, come vi dicevamo la risoluzione in 2.7K senza limiti temporali nella registrazione della clip, una batteria più capiente (da 310mAh) per registrare anche fino a 45 minuti, il controllo vocale 2.0 (per l’utilizzo senza mani), modalità FreeFrame (per la modifica del rapporto d’aspetto in un secondo momento, salva quindi i video in tutti i formati), TimeShift per gli hyperlapse, slow motion fino a 120 fps e tantissime altre funzioni interessanti.

La Insta360 GO 3 è disponibile da oggi sul sito ufficiale in tre varianti (tutte con gli accessori indicati nell’articolo): 32GB, 64GB e 128GB, rispettivamente a 429,99€, 449,99€ e 479,99€.