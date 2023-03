Insta360 Flow è ufficiale, ecco lo stabilizzatore per smartphone con IA più avanzato al mondo, un prodotto che promette un sistema di tracciamento davvero unico, perfettamente in grado di seguire il soggetto, mantenendo un livello qualitativo elevato.

Il tutto è possibile grazie al sistema di tracciamento automatico, con la precisione comunque dello stabilizzatore a 3 assi di ultima generazione, per riprese fluide e senza il minimo scossone. Il prodotto può essere abbinato al selfie-stick, alla power bank (per estendere la durata della batteria) o anche al treppiede, per facilitare il posizionamento. Il fulcro è sicuramente la tecnologia di tracciamento IA Deep Track 3.0, i soggetti vengono seguiti in tempo reale, con movimenti precisi anche in condizioni di scarsa luminosità. I vantaggi derivanti dal suo utilizzo sono molteplici:

Maggiore precisione – la figura viene re-identificata, riuscendo a seguirla in ogni momento.

– la figura viene re-identificata, riuscendo a seguirla in ogni momento. Maggiore versatilità – con varie tipologie di tracciamento, tra cui zoom , slow motion e del viso, sarà possibile utilizzarlo anche per le videochiamate.

– con varie tipologie di tracciamento, tra cui , slow motion e del viso, sarà possibile utilizzarlo anche per le videochiamate. Maggiore affidabilità – con il Tracking Recovey, nel momento in cui il soggetto uscirà dall’inquadratura, Flow manterrà il tracking sullo stesso con lo zoom o seguendone la direzione. Naturalmente non manca il controllo manuale per facilitare o personalizzare l’utilizzo.

Insta360 Flow, il loro primo stabilizzatore

Semplicità d’utilizzo estrema, basta un movimento per aprire lo stabilizzatore ed iniziare ad utilizzarlo, stesso discorso per il sistema di controllo, grazie alla presenza della SmartWheel. Basterà scorrere il dito per passare da una modalità all’altra (auto, follow, pan follow o FPV), con l’esclusiva funzione auto che permetterà al gimbal di auto-regolarsi, basandosi sui movimenti dell’utente stesso (adatta per gli inesperti).

L’intelligenza artificiale entra prepotentemente in Insta360 Flow, infatti bastano pochi comandi vocali affinché il sistema consigli la ripresa più congeniale al momento, come ad esempio con Shot Genie, oppure Hoop, la modalità unica pensata per le riprese legate al mondo del basket. La durata della batteria è molto buona, si parla di circa 12 ore di utilizzo continuativo, per poi montare i filmati facendo riferimento a FlashCut, soluzione immediata e molto intuitiva.

Il prezzo di vendita è adeguato alla qualità, parte da un listino di 169,99 euro, con acquisto diretto dal sito ufficiale di Nital, comprensivo di morsetto magnetico, cavo di ricarica, cover e custodia protettiva.