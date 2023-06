WhatsApp: Da oggi è possibile silenziare le chiamate spam. Ecco come fare!

WhatsApp continua a stupire i suoi milioni di utenti con l’introduzione di sempre nuovi aggiornamenti. Infatti, l’app di messaggistica istantanea più popolare e diffusa al mondo, si propone, non solo di offrire funzionalità sempre nuove ed accattivanti, ma al primo posto tra i temi su cui concentra maggiormente la sua attività vi è quello di tutelare e garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei propri utenti.

Sono infatti numerosi gli aggiornamenti forniti per questo scopo, come la possibilità di bloccare i messaggi e le impostazioni spre più accurate per la privacy.

WhatsApp: addio allo Spam

A tal proposito, l’ultimissima novità dell’app in questo ambito, riguarda la possibilità di silenziare le chiamate sconosciute, ovvero quelle classificate come spam.

Può capitare infatti di ricevere chiamate da numeri sconosciuti, si tratta molto spesso di chiamate spam, tentativi di phishing, o informazioni di tipo pubblicitario, causa di numerosi fastidi e di pericolosi tentativi di truffa.

Quindi se non si desidera più ricevere chiamate di questo tipo impostare tale funzione è davvero molto semplice.

Basta aprire WhatsApp, selezionare il tasto impostazioni che si trovi in basso a destra, scorrere l’intera lista delle voci e selezionare su “Account“. Cliccare su “Privacy“, poi “Chiamate” ed infine su “Silenzia utenti sconosciuti” ed il gioco è fatto.

Se si desidera riattivare l’opzione basterà ripercorrere sempre gli stessi passaggi.