WhatsApp: Attenzione a questo aggiornamento truffa, ruba tutti i vostri dati!

WhatsApp è sicuramente tra le applicazioni più diffuse al mondo. La troviamo installata praticamente su qualsiasi dispositivo mobile, anche su quelli delle persone che si definiscono tecnologicamente ignoranti.

L’applicazione con 2 milioni di iscritti da tutto il mondo, considerata la sua grande popolarità, diventa è da sempre sfruttata dai malintenzionati per i loro tentativi di truffa mirati ad impadronirsi dei nostri dati sensibili.

A tal proposito, l”ultimissimo virus/truffa che sta spopolando su WhatsApp nelle ultime ore, riguarda l’invio di un messaggio che invita gli utenti relativo ad installare un nuovo aggiornamento dell’app, ovvero WhatsApp Pink.

WhatsApp Pink, attenzione al virus-truffa

Proprio come dice il nome WhatsApp Pink, tale aggiornamento, secondo quanto falsamente comunicato, introdurrebbe nuove funzionalità e trasformerebbe l’icona di WhatsApp in rosa.

Tuttavia in esso si nasconde un virus ed un vero e proprio tentativo di truffa.

Infatti, scaricando la suddetta applicazione sul vostro cellulare, i truffatori avranno libero accesso ai dati contenuti all’interno del vostro dispositivo, come: codici utenti, password e tutto ciò che può consente loro di accedere ai vostri conti finanziari e bancari, oltre a poter copiare tutte le informazioni condivise all’interno di chat, appunti e così via.

L’avviso di emergenza truffa è stato emanato direttamente dalla polizia di Mumbai, la quale ha ufficialmente dichiarato di prestare particolarmente attenzione a messaggi di questo tipo, e di non cliccare assolutamente su link ad essi associati.

Infatti, è sempre consigliabile scaricare applicazioni che si trovano su Play Store certificati.

Per tutti coloro che hanno già scaricato l’aggiornamento invece, si raccomanda di eliminarlo immediatamente, al fine di tutelare al più presto la vostra privacy.

Altri tentativi di truffa

Tuttavia quello di WhatsApp Pink, non è l’unico tentativo di phishing che è stato registrato negli ultimi giorni. Infatti sulla piattaforma Twitter, alcuni studenti hanno comunicato di aver ricevuto chiamate anonime da numeri sconosciuti, anche questi probabili truffe.

Si raccomanda dunque di prestare particolarmente attenzione a ciò che scaricate sul vostro cellulare. Applicate le dovute impostazioni di sicurezza e privacy che la stessa applicazione WhatsApp fornisce ai suoi utenti.