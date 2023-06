Android Auto 9.8: Il tanto atteso aggiornamento è finalmente qui! Scaricalo subito e scopri le novità

Android Auto è un’applicazione sviluppata da Google, che consente ai guidatori di collegare lo smartphone al display dell’ auto, così da poter utilizzare tutte le applicazioni e le relative funzioni senza distrarsi dalla guida.

Android Auto, fin dal suo lancio ufficiale, ha riscontrato un notevole successo e questo, come ogni applicazione di Google, è sottoposto a numerosi programmi di modifica e aggiornamento, l’ultimo dei quali è Android Auto 9.8.

Solo sette giorni fa l’applicazione era stata rilasciata in formato beta. Erano stati effettuati numerosi test per valutarne il corretto funzionamento, e adesso è già disponibile per il download. Infatti, considerato il brevissimo periodo di prova, si pensa che non siano stati trovati troppi bug importanti da risolvere. Così adesso Google lancia ufficialmente sul mercato il nuovo aggiornamento Android Auto 9.8, che già tutti possono scaricare.

Android Auto 9.8, cosa c’è da sapere

Non sono state date delle indicazioni circa modifiche o aggiornamenti apportati rispetto alla versione precedente. Solo con il suo utilizzo, sarà possibile individuare i relativi miglioramenti.

Tuttavia, sembra che Google non abbia lavorato molto per quanto riguarda la modifica o le migliorie delle funzioni. La grande novità di Android Auto 9.8 sta nell’aggiornamento del Coolwalk. Si tratta di un modello di interfaccia grafica del tutto nuovo ed intelligente, i cui test di applicazione sono costati a Google ben sei mesi di ritardo rispetto alla data che era stata stabilita per il lancio ufficiale, a causa dei numerosi bug che erano stati riportati in fase di implementazione.

L’ aggiornamento Android Auto 9.8 è disponibile per i dispositivi Android già immediatamente su Google Play. Mentre per altri dispositivi si potrebbero dover attendere un paio di settimane.

Dopo che l’app è stata scaricata, essa verrà trasferita sotto forma di file APK nella memoria locale del dispositivo. L’installazione inoltre, non sarà automatica, ma sarà necessario che l’utente dia il suo consenso per autorizzazioni che verranno mostrate sull’interfaccia iniziale all’apertura dell’app.