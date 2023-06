Android Auto è nuovamente sotto accusa, se qualche giorno fa vi parlavamo della risoluzione del bug, il noto sistema di infotainment è tornato a far parlare di sé con un nuovo bug molto importante, pronto a creare un disservizio non da poco a migliaia di utenti.

L’ultimo aggiornamento, che dovrebbe vedere la luce entro le prossime settimane, dovrebbe risolvere la problematica relativa all’impossibilità di utilizzare i comandi vocali mentre si è alla guida, un bug segnalato più o meno in tutto il mondo, al quale Google ha dichiarato di aver posto rimedio. Quando la situazione sembrava essersi stabilizzata, ecco comparire sul forum di assistenza nuove numerose richiete.

Android Auto, in cosa consiste il nuovo problema

Il nuovo problema sembra riguarda la ricezione delle chiamate mentre si è alla guida, un bug che ne limita fortemente il funzionamento, tanto da rendere impossibile la presa della telefonata. Secondo le segnalazioni, infatti, non è possibile nemmeno gestirla dallo smartphone, quando e se collegato ad Android Auto, sia che il veicolo sia in marcia, che sia effettivamente parcheggiato. Il tutto porta l’utente a dover scollegare fisicamente il dispositivo, per poter rispondere alla chiamata.

Le segnalazioni, all’esatto momento in cui stiamo pubblicando l’articolo, non sono tantissime, ma è un problema che comunque Google deve verificare, approfondire ed eventualmente risolvere, per evitare che tanti altri consumatori si possano trovare nella medesima situazione. A voi, è mai capitato?