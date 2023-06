Netflix ritorna con l’edizione 2023 di Tudum, Sabato 17 Giugno.

Tudum è l’evento globale che Netflix organizza in onore dei suoi fan. Le due edizioni precedenti erano state trasmesse in Streaming, in quanto, a causa dell’emergenza pandemia, erano stati interrotti tutti gli eventi sociali e mondani tra cui anche quello della rinomata piattaforma.

Tuttavia, dopo ben due anni, Tudum può finalmente incontrare di nuovo i suoi fan.

L’evento ha avuto luogo a San Paolo, in Brasile, nel più grande parco urbano della città, ovvero il Parco Ibirapuera, di un’estensione di circa 2000 mq.

L’evento, che deve il suo nome al caratteristico suono di apertura della piattaforma, ha accolto milioni di fan provenienti da ogni parte del mondo. Tra musica dal vivo, giochi e molte altre attività, sono state annunciate moltissime novità tra serie TV e film in arrivo su Netflix.

Netflix : Le novità del momento

Squid Game, the Challenge . Il reality show che vedrà 456 concorrenti provenienti da ogni parte del mondo sfidarsi in un susseguirsi di prove , ispirate a quelle dell’omonima serie, per la vittoria di un montepremi finale;

. Il reality show che vedrà provenienti da ogni parte del mondo sfidarsi in un susseguirsi di , ispirate a quelle dell’omonima serie, per la vittoria di un finale; You. Arriva la quinta e ultima stagione della serie . Cosa aspettarsi dall’enigmatico e pericolosamente intrigante Joe ? È già possibile vedere il teaser della stagione.

Arriva la e . Cosa aspettarsi dall’enigmatico e pericolosamente intrigante ? È già possibile vedere il della stagione. Elite stagione 7 . Che vedrà gli studenti di Las Encinas in viaggio;

. Che vedrà gli studenti di Las Encinas in viaggio; Bridgestone stagione 3 . Sarà forse incentrata sulla storia di Penelope e Colin?

. Sarà forse incentrata sulla storia di Penelope e Colin? Emily in Paris, stagione 4 . Emily arriverà a Roma.

. Emily arriverà a Roma. Berlin. Lo spin-off tanto atteso della Casa di Carta , che vedrà Berlino, uno dei personaggi più apprezzati della serie, coinvolto in una nuova ed emozionante missione. Rubare 44 milioni in un solo pomeriggio.

Lo tanto atteso della , che vedrà Berlino, uno dei personaggi più apprezzati della serie, coinvolto in una nuova ed emozionante missione. Rubare in un solo pomeriggio. L’ amore è cieco, stagione 5 .

stagione 5 Di nuovo 15 anni, stagione 2.

stagione 2. The Archies . Il musical indiano.

. Il musical indiano. The Witcher, stagione 3.

Outer Banks , stagione 4.

, stagione 4. Heartstopper , stagione 2. La serie che ha intenerito e fatto innamorare milioni di fan, ritorna a grande richiesta nella sua seconda stagione.

, stagione 2. La serie che ha intenerito e fatto innamorare milioni di fan, ritorna a grande richiesta nella sua seconda stagione. 3 Body Problem. Si tratta di una serie completamente nuova realizzata dai creatori del Trono di Spade.

Si tratta di una serie completamente nuova realizzata dai creatori del Trono di Spade. Dalla mia finestra. Una delle coppie più amate di Netflix ritorna nel 2024 con il terzo film.

Una delle coppie più amate di Netflix ritorna nel 2024 con il terzo film. La regina degli scacchi. Il gioco online ispirato all’omonima serie.

Il gioco online ispirato all’omonima serie. One Piece. Il live action più atteso del momento, di cui è già possibile vedere il teaser. La serie è ispirata al famosissimo manga, campione di incassi.

Queste sono solo alcune delle numerosissime novità annunciate nel corso dell’evento, di cui è possibile vedere la diretta Streaming.