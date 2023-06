Nella giornata di ieri si è conclusa la 3a edizione di MIMO, il Milano Monza Motorshow a cui anche la redazione di TecnoAndroid ha partecipato attivamente, una tre giorni di test drive (andati completamente sold out) ed un’affluenza superiore alle aspettative, con oltre 60’000 visitatori accorsi all’Autodromo di Monza.

Come anticipato, tutti i test drive organizzati con Plenitude sono andati letteralmente sold-out, con vere e proprie code sin dalle prime ore del mattino per riuscire a provare e toccare con mano le vetture disponibili. Le protagoniste assolute sono state le supercar, la gente è accorsa presso i box ed i paddock, affollandoli e creando code anche in quell’occasione. La terza edizione, caratterizzata dall’Indy autonomous Challenge, ha visto trionfare il Polimove, realizzato dal Politecnico di Milano, una monoposto a guida autonoma, superando la TUM e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

MIMO 2023, è stata davvero un successo

MIMO 2023 è stato a tutti gli effetti un vero e proprio successo, Andrea Levy, presidente della manifestazione, ha ringraziato “tutti gli espositori che hanno creduto sulla carta alla prima edizione allestita e organizzata all’Autodromo di Monza. Dal canto nostro abbiamo sempre creduto che fosse la location perfetta per questo festival, e la risposta del pubblico è stata entusiasta, come lo confermano i numeri di questi 3 giorni. Ora la testa è proiettata direttamente al 2024, insieme ai partner stiamo già organizzando e progettando le date (probabilmente a fine Giugno), cercando di capire cosa possiamo valorizzare maggiormente con questo format”.

Per vedere da vicino tutte le foto ei video del MIMO 2023, collegatevi al sito ufficiale.