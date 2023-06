Diamante grande come un pianeta, la scoperta assurda nello spazio

Le scoperte provenienti dallo spazio arrivano ogni giorno, stupendo sempre di più coloro che ne sono appassionati. Tutti conoscono la nana bianca, una stella molto particolare che diventa tale quando è morta. Durante il processo di raffreddamento tende ad indurirsi e a cristallizzarsi, processo che andrebbe a portare ad una scoperta che gli scienziati avrebbero compiuto nell’ultimo periodo. Una stella che sarebbe proprio in procinto di percorrere tale strada si troverebbe a soli 104 anni luce di distanza. Questo corpo celeste che si compone di ossigeno metallico e carbonio si starebbe trasformando in qualcosa di incredibile: la scienza lo definirebbe un “diamante cosmico“, interamente formato da carbonio cristallizzato ed ossigeno.

Un diamante nello spazio, si tratta di una stella morta che si sta indurendo

Quanto letto nel paragrafo precedente viene a formarsi quando una stella pari alle dimensioni del sole arriva alla fine del suo ciclo vitale. Dopo aver disperso nello spazio i suoi strati esterni, la materia interna va a comprimersi in maniera estremamente decisa, ma grazie alla pressione di degenerazione elettronica ne viene impedito un nuovo collasso.

Queste stelle col passare del tempo tendono a raffreddarsi per poi diventare stelle nane nere. Tale procedimento però può durare miliardi di anni e all’interno della nostra galassia non si è mai verificato, avendo quest’ultima solo 13 miliardi di anni. Ora lo scopo è capire la natura di ciò che questa stella sta diventando. Non si sa se si tratti effettivamente di un diamante o di altro, ma potrebbero essercene tanti altri in giro per lo spazio.