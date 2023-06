Il mese di giugno è sicuramente parecchio interessante per tutti quei clienti Iliad e MVNO intenzionati a trasferire il loro numero a WindTre. Questo mese, infatti, il pacchetto di offerte operator attack del gestore WindTre continua a proporre quattro opzioni decisamente economiche: scopriamo insieme quali sono le migliori offerte disponibili per chi effettua la portabilità!

Passa a WindTre con portabilità da Iliad o MVNO: non perdere le offerte di questo mese!

La migliore offerta operator attack di questo mese è sicuramente la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. I clienti Iliad e MVNO possono ottenerla andando incontro a un costo di soli 8,99 euro al mese così da poter usufruire di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Andando incontro a una spesa di rinnovo leggermente più bassa i clienti possono ottenere la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Allo stesso costo, inoltre, i clienti hanno la possibilità di optare per la WindTre GO 50 Star + Digital, che permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Quest’ultima offerta citata consente di saldare il costo di rinnovo tramite credito residuo, così come la WindTre GO 100 Special + Digital, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Le offerte sono rivolte esclusivamente ai nuovi clienti che decidono di effettuare il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionarti da WindTre. Accedendo al sito ufficiale dell’operatore e consultando l’apposita pagina, sarà sufficiente selezionare l’operatore di provenienza per conoscere tutte le offerte disponibili e richiederne l’attivazione acquistando la nuova SIM.