WINDTRE si prende gioco di Iliad? Lo spot dice tutto

Il nuovo spot di WindTre potrebbe aver comunicato un qualcosa che non tutti hanno notato. L’operatore, nello spot, ha provato a promuovere l’offerta relativa al Samsung Galaxy S23, ma sembra a tutti gli effetti una presa in giro a Iliad e alle sue SimBox.

Inoltre, lo spot, andato già ampiamente in onda, sembra essere non più disponibile su YouTube. Insomma, un vero e proprio mistero.

Un ragazzo viene attratto da una sorta di distributrice automatica e futuristica, la quale promette l’acquisto del Samsung Galaxy S23 a condizioni eccellenti. Tuttavia, dopo poco, la macchina incomincia ad andare in tilt.

Qui interviene Fiorello, storico testimonial di WindTre, che entra in scena dicendo al ragazzo di lasciar perdere, essendo che fino a poco tempo prima “vendeva merendine“. Inoltre, il suddetto si rivolge agli spettatori parlando del ragazzo sul fatto di credersi “smart“.

Lo spot si conclude con Fiorello e il ragazzo che entrano in un punto vendita WindTre, accompagnati da una voce fuori campo che dice che determinate offerte sono disponibili “solo nei negozi fisici“.

Nella sua totalità, lo spot è divertente, ma c’è qualcosa da notare: la distributrice automatica può essere senz’altro associata alla SimBox di Iliad. E non solo: il fatto di considerarsi “smart” può essere ricondotto al fatto che con Iliad le procedure si gestiscono in modo autonomo, cosa che invece non promuove WindTre.

Infatti, l’operatore arancione dà particolare importanza agli store fisici (altro riferimento a Iliad), mentre Iliad ha adottato una politica differente sin da subito, essendo che non è possibile ritirare uno smartphone dal negozio fisico, cosa che invece può tranquillamente accadere nel caso di WindTre.