Netflix, ecco 3 film da vedere assolutamente a Giugno 2023

Il palinsesto di Netflix è indubbiamente uno dei più grandi e forniti dei tantissimi servizi di streaming attualmente a disposizione dei consumatori, proprio per questo al giorno d’oggi risulta essere difficile trovare le giuste serie TV o film da vedere, che possano rispecchiare alla perfezione i propri gusti personali.

Per aiutarvi in un’operazione alquanto complessa e non sempre user-friendly, oggi abbiamo deciso di indicarvi una selezione di 3 film da vedere a Giugno, di cui difficilmente avete sentito parlare. Sono tutti disponibili su Netflix, almeno nella mensilità corrente, non sappiamo se e quando verranno rimossi dal servizio di streaming.

Netflix, ecco i 3 film da guardare a Giugno

Il primo titolo da non perdere, sopratutto se siete amanti dei thriller, si chiama “Il silenzio della palude“, tratto da un celeberrimo romanzo di Juanjo Braulio, è una pellicola ambientata in Spagna (con protagonista un attore de “La Casa di Carta”), che narra le vicende di un famoso scrittore, intento a redarre romanzi gialli, intrisi di uccisioni e vittime politiche, che con il passare del tempo non sembrano essere oggetto di finzione.

Tornando negli States, non potete mancare “Proiettile Vagante”, un classico film ricco di azione che non richiede nel consumatore troppo ragionamento, infatti tutta la vicenda narra di un delinquente esperto di motori, arruolato direttamente dalle forze dell’ordine per il controllo delle vetture, ma presto invischiato (ingiustamente, spoiler) in un nuovo omicidio, riuscirà a cavarsela?.

L’ultimo titolo è “Annientamento”, molti di voi ne avranno sicuramente sentito parlare, un film molto interessante con Natalie Portman, interamente incentrato sui segreti di Stato, sugli alieni e su virus molto pericolosi che possono causare amnesie e non solo. Assolutamente da vedere!.