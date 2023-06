Netflix vuole a tutti i costi mostrare alla concorrenza che le sue qualità sono nettamente più spiccate. Proprio per questo motivo l’obiettivo resterà sempre lo stesso, ovvero lanciare nuovi contenuti tra serie TV e film.

Ovviamente i titoli sono tanti, ma ce ne sono alcuni tra questi che sembrano avere molta più importanza per gli utenti. Secondo quanto riportato infatti più persone stanno aspettando con ansia la sesta stagione di Black Mirror, della quale si parla ormai da settimane.

Non può passare inosservata anche la nuova stagione della serie The Witcher, la quale porterà tante sorprese ai fan. I film non sono da meno, con l’arrivo della nuova avventura di Tyler Rake, il quale a quanto pare è ancora vivo. Netflix si prepara ad accogliere tutto in esclusiva, ma a scaglioni durante i prossimi giorni di questo mese di giugno ormai iniziato. L’azienda vuole a tutti i costi anche provare ad addolcire i suoi utenti dopo la decisione di non consentire più la condivisione delle password con persone al di fuori del nucleo familiare.

Film in arrivo a giugno su Netflix

A BEAUTIFUL LIFE

TYLER RAKE 2

BLACK CLOVER: LA SPADA DELL’IMPERATORE MAGICO

DALLA MIA FINESTRA: AL DI LÀ DEL MARE

INUMBER NUMBER: L’ORO DI JOHANNESBURG

IL MORSO DEL CONIGLIO

ELDORADO – IL NIGHTCLUB ODIATO DAI NAZISTI

NIMONA

Serie TV in arrivo a giugno su Netflix