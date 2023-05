Se ne è parlato davvero tanto in questi mesi, però ora è successo davvero. Il colosso dello streaming Netflix ha infatti avviato le procedure per interrompere la condivisione delle password sulla sua piattaforma. Negli USA, questo è successo pochi giorni fa e anche in Italia ci stiamo avviando in questa direzione. Tutto questo, però, sta avendo un influenza piuttosto negativa sull’utenza. Si sono diffuse infatti molte lamentele e molti utenti hanno deciso di abbandonare la piattaforma.

Netflix, molti utenti abbandonano la piattaforma dopo lo stop della condivisione delle password

In seguito alla decisione presa da Netflix, era inevitabile che molti utenti si sarebbero lamentati. Come riportato in queste ore dal sito web bgr.com, infatti, negli USA molti utenti non hanno visto di buon occhio la decisione presa dal colosso dello streaming riguardo allo stop della condivisione delle password.

In particolare, negli USA molti utenti hanno subito reso note le proprie lamentele tramite diversi post sui social network. In molti hanno addirittura deciso di dire addio al proprio abbonamento. Sul social network Twitter, ad esempio, molti utenti hanno inserito l’hashtag #CancelNetflix. Un altro utente ha invece scritto così:

“Sono stato abbonato per 10 anni. ora sono sposato ed i miei figli hanno case in nazioni diverse. Per questa ragione io avevo fatto l’upgrade al piano Premium. Netflix era fatto per essere conveniente, anche se costava di più rispetto ai contenuti mediocri che offre. Ora hanno raggiunto il limite”.

Insomma, so tratta senza ombra di dubbio di una situazione difficile con cui il colosso Netflix dovrà fare i conti.