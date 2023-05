In silenzio, trama e cast della serie thriller in arrivo su Netflix

“In Silenzio” è una delle serie TV più attese del momento e per questo il 19 maggio, data della sua uscita, Questo thriller promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. Ma cosa sappiamo veramente di questa serie?

In silenzio: i protagonisti della serie tv

“In Silenzio” è un thriller che esplora i confini tra il bene e il male, la verità e la menzogna. La serie si svolge in un contesto di tensione e mistero, dove ogni personaggio ha qualcosa da nascondere. La trama si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena che mantengono alta l’attenzione dello spettatore.

La serie è caratterizzata da una narrazione intensa e coinvolgente, che si sviluppa attraverso una serie di episodi pieni di suspense. Ogni episodio è un tassello che contribuisce a costruire un quadro complesso e affascinante, dove nulla è come sembra. “In Silenzio” è una serie che promette di offrire un’esperienza di visione intensa e coinvolgente. Quindi, se sei un appassionato di thriller, questa serie è sicuramente da non perdere. Preparati a immergerti in un mondo di mistero e suspense, dove ogni dettaglio ha il suo significato e ogni personaggio ha una storia da raccontare.

Quanto al cast, come sceneggiatore c’è Aitor Gabilondo, il protagonista è Arón Piper, attore e cantante di origine tedesca ma naturalizzato spagnolo, noto per il suo ruolo di Ander Muñoz in “Élite”. Piper ha un curriculum impressionante, con partecipazioni in vari film e serie TV come “Una promessa mantenuta”, “La corona partida”, “Sayen” e “Il caos dopo di te”. Inoltre, è un appassionato di rap, tanto da essere stato candidato ai premi Goya nel 2014 per la “miglior canzone” nel film “15 años y un día”.

Nel cast di “In Silenzio” figura anche Almudena Amor, attrice e modella spagnola, nel ruolo della psichiatra Ana Dussel. Amor ha recitato in film come “Il capo perfetto”, “La abuela” e “Sister Death”. Ma anche Manu Rios, noto per il suo ruolo di Patrick in “Élite”, Aitor Luna, Ramiro Blas, Cristina Kovani, Aria Bedmar e Mikel Losada.