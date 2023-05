I prossimi aggiornamenti di WhatsApp si prospettano essere i migliori di sempre, la nota applicazione di messaggistica istantanea sembra essere effettivamente pronta a proporre tante migliorie ai consumatori che da tempo speravano di vederle introdotte, dopo averle apprezzate su Telegram.

E’ proprio la rivalità con quest’ultima a smuovere Meta, il desiderio di non vedere un’uscita importante di utenza verso Telegram, l’ha portata prima di tutto ad offrire la possibilità di creare chat private, passando anche per la modifica dei messaggi, una delle funzionalità più amate e richieste dal pubblico.

WhatsApp, le novità in arrivo sono incredibili

Nei prossimi mesi, andando a tutti gli effetti ad analizzare le beta pubblicate nel periodo, gli utenti assisteranno ad una profonda modifica dello Stato, il quale assomiglierà sempre di più al corrispettivo di Instagram (ricordiamo che Meta è proprietaria di entrambi), con importanti migliorie nella gestione dei gruppi.

La novità più importante, al netto di tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, sembra comunque essere legata ai cosiddetti messaggi effimeri. In altre parole l’utente potrà inviare messaggi dei quali impostare un tempo di autodistruzione, al termine dello stesso si cancelleranno in automatico. Un’altra caratteristica riguarda la possibilità di impedire lo screenshot, in questo modo gli stessi messaggi non potranno in nessun modo essere copiati o inoltrati ad altri utenti.

Queste sono le principali novità che riservano il futuro di WhatsApp, quale è la vostra preferita?.