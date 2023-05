La programmazione di Sky in questi sgoccioli della stagione calcistica è quanto mai ricca di eventi e di appuntamenti imperdibili. Con tre italiane a giocarsi le tre finali europee, la piattaforma satellitare mostrerà agli utenti passo passo gli avvicinamenti verso queste partite, senza dimenticare le tre partite per giornata della Serie A sino al prossimo mese di giugno.

Sky, la prova della pay tv a soli 9 euro

Gli utenti che andranno ad attivare un piano della pay tv, prima di sottoscrivere un abbonamento ufficiale, potranno scegliere di testare i servizi ed i canali della piattaforma satellitare attraverso un periodo di prova. Il periodo di prova, il cui costo è di soli 9 euro, assicura la visione di tutti i canali calcio, cinema e sport.

Nel ticket della prova saranno inclusi inoltre anche servizi aggiuntivi come l’accesso a Netflix, per il pacchetto Intrattenimento Plus, e l’esperienza del decoder di ultima generazione Sky Q.

Gli utenti che sottoscrivono un ticket con Sky con il periodo di prova saranno completamente liberi da vincoli. Ciò significa che a scadenza dei trenta giorni di prova, gli utenti avranno la possibilità di attivare un abbonamento ufficiale con i pacchetti di loro preferenza oppure disdire il tutto senza pagare alcuna penale per la mancata sottoscrizione di un piano.

Per attivare il piano di prova con Sky gli utenti interessati possono recarsi in uno degli store ufficiali della pay tv sul territorio italiano o anche chiamare il call center della compagnia e fissare un appuntamento per il ritiro del decoder e della relativa smart card.