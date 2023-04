La piattaforma di contenuti in streaming Netflix sta aggiornando il suo piano supportato dalla pubblicità per offrire uno streaming di qualità superiore rispetto all’attuale risoluzione massima di 720p.

Vi ricordo che il colosso ha lanciato il nuovo piano con pubblicità solamente poche settimane fa in Italia e la limitata risoluzione è stata subito criticata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: maggiore risoluzione nei piani con pubblicità

Oltre a mostrare le pubblicità, infatti, questo piano limita la qualità video a 720p. Dopo le critiche, però, Netflix ha deciso di abilitare la qualità video 1080p anche nel piano base con pubblicità, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Inoltre, Netflix ha affermato che aumenterà il numero di flussi simultanei da uno a due.

I clienti in Canada e Spagna vedranno immediatamente la risoluzione 1080p e il flusso aggiuntivo, con gli aggiornamenti che verranno implementati in tutti i mercati entro la fine del mese.

Il costo di questo piano è di 5,49 euro al mese, in cambio della visualizzazione di annunci pubblicitari. Circa un 5% dei contenuti Netflix non è disponibile e gli annunci variano in lunghezza da 15 a 30 secondi, con da quattro a cinque minuti di annunci all’ora.