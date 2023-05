Per provare a stare al passo dei più grandi provider, i gestori virtuali sono riusciti ad elaborare una strategia ben precisa, la quale oggi li vede in testa alle classifiche di gradimento. Ci sono infatti svariati nomi che non possono passare inosservati come quello di CoopVoce, visto il grande successo ottenuto per via dei contenuti e dei prezzi di vendita delle offerte mobili proposte. Il provider però sta cercando di ritagliarsi uno spazio di favore, soprattutto con le ultime promo riservate alla gamma EVO.

CoopVoce: la EVO 150 monopolizza il mercato della telefonia ma c’è anche la piccola Essential con 3,90 € al mese

Dopo ormai diversi mesi che esiste, c’è poco da discutere in merito alla EVO 150, capostipite della famiglia EVO di CoopVoce.

La promo continua a presentare al suo interno grandi contenuti, con un prezzo che di certo farà venire l’acquolina in bocca a molti. Si parte subito spediti con minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 150 giga per connettersi ad internet tutti i giorni con il 4G+. Garantiti almeno 60 Mbps di velocità.

Il prezzo è ancora una volta quello di 8,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla. Segue poi anche l’altra promozione, la più piccola della famiglia. Stiamo parlando della EVO Essential, opportunità che sotto tutti i punti di vista può tornare utile. Al suo interno gli utenti troveranno ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 200 SMS e 3 giga per navigare sul web in 4G+. Il prezzo è di soli 3,90 € al mese per sempre.