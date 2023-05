CoopVoce, si chiama EVO 30 ed è la promo che vi stravolgerà l'esistenza

Disponibile dal 11 al 31 maggio 2023, l’offerta EVO 30 di CoopVoce è un’opzione vantaggiosa. Per soli 6,90 euro al mese, include 30 GB di dati in 4G, chiamate illimitate e 1000 SMS verso tutti i numeri. Ma c’è di più: se attivi l’offerta entro il 31 maggio 2023, il prezzo mensile sarà di soli 5,90 euro, e questa tariffa speciale rimarrà valida per sempre.

CoopVoce: i costi di attivazione e i dettagli

Per attivare l’offerta, è richiesto un costo iniziale di 9,90 euro, che copre anche il primo mese di utilizzo. Inoltre, se scegli di richiedere l’offerta online sul sito coopvoce.it, la spedizione a casa sarà gratuita, compresa anche per coloro che desiderano una eSIM. Se invece preferisci recarti in un punto vendita Coop, il costo di attivazione sarà di 10 euro, a cui si aggiungono i 5,90 euro del primo mese. È importante sottolineare che anche i clienti CoopVoce esistenti possono richiedere questa offerta, ma in tal caso è previsto un costo di attivazione di 9 euro, oltre all’importo del primo canone mensile di 5,90 euro.

Se invece hai attivato la tua utenza entro il 31 gennaio 2023, potrai sempre utilizzare tutti i minuti, gli SMS e i GB inclusi per i primi 30 giorni, e successivamente avrai a disposizione un massimo di 7 GB al mese. Anche in questo caso, se i tuoi GB si esauriscono, potrai navigare a consumo al costo di 0,244 centesimi al MB fino al rinnovo dell’offerta.

Altre informazioni utili riguardo a CoopVoce includono la velocità massima della rete dati, la disponibilità dell’eSIM e del VoLTE, l’inclusione gratuita dell’hotspot, il servizio “Ti ho cercato” e “Chiama ora” inclusi nell’offerta, oltre alla bloccatura dei numeri a sovrapprezzo. Da sottolineare che non ci sono vincoli contrattuali né costi extra associati a questa offerta.