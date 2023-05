WhatsApp ha svelato un importante aggiornamento che consentirà agli utenti di nascondere le conversazioni in una cartella segreta.

La funzione Chat Lock, che la società madre Meta ha annunciato lunedì, darà l’accesso ai messaggi selezionati che potranno essere visualizzati solo con una password o un’identificazione biometrica, come un’impronta digitale o una scansione del volto.

Eventuali messaggi in arrivo verranno inoltre nascosti sullo schermo del telefono o del computer del destinatario per impedire agli altri di vederne il contenuto.

“Crediamo che questa funzione sarà ottima per le persone che condividono i loro telefoni con un membro della famiglia, ma anche per questioni lavorative“, ha scritto Meta in un blog post che annuncia l’aggiornamento di WhatsApp.

Un aggiornamento molto gradito dagli utenti

“Nei prossimi mesi, aggiungeremo altre opzioni, inclusi i blocchi per i dispositivi complementari e la creazione di una password personalizzata per le tue chat in modo da poter utilizzare una password univoca diversa da quella del tuo telefono.”

La nuova funzionalità di WhatsApp verrà distribuita a livello globale questa settimana a oltre 2 miliardi di persone.

“Le nuove chat rendono le tue conversazioni più private“, ha scritto il capo di Meta, Mark Zuckerberg in un post su Facebook.

“Sono nascoste in una cartella protetta da password e le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio.”

Per rivelare in seguito le chat bloccate, trascina lentamente verso il basso l’elenco delle conversazioni principali di WhatsApp. A questo punto verrà richiesta l’autenticazione prima che la cartella delle chat bloccate possa essere aperta.