Tra le sue varie proposte, il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha pensato anche ai turisti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova versione dell’offerta mobile denominata Vodafone Dolce Vita. Si tratta quindi di un’offerta pensata per tutti i clienti stranieri e arriva ad includere addirittura 100 GB di traffico dati per navigare.

Vodafone Dolce Vita, nuova versione per l’offerta mobile per i turisti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico rosso ha reso disponibile una nuova versione dell’offerta mobile denominata Vodafone Dolce Vita. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta pensata per i turisti, ovvero per tutti i clienti stranieri che si recheranno presso un punto vendita Vodafone autorizzato in Italia.

Nello specifico, questa nuova versione dell’offerta arriva ad includere ogni mese 100 GB di traffico dati. Questi ultimi saranno utilizzabili per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta in questione include ogni mese 200 minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere e anche 200 SMS da inviare sempre verso numeri esteri. Il costo per avere questa offerta è di 14,90 euro. Una tantum, sarà però previsto un costo di attivazione di 15 euro.

L’offerta Vodafone Dolce Vita sarà attivabile fino al prossimo 18 settembre. Ricordiamo che, tra le destinazioni estere da poter chiamare, sono inclusi: Argentina, Danimarca, Lussemburgo, Slovenia, Australia, Emirati Arabi Uniti, Malta, Spagna, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Bangladesh, Francia, Olanda, Svizzera, Belgio, Giappone, Perù, Turchia, Brasile, Germania, Portogallo, Ungheria, Bulgaria, Gran Bretagna, Polonia, USA, Canada, Cile, Grecia, Repubblica Domenicana, Venezuela, Cina, India, Repubblica Ceca, Colombia, Irlanda, Repubblica Slovacca, Croazia, Israele e Romania.