Vodafone, queste sono le offerte che distruggono TIM con 200GB in 5G

Una delle migliori soluzioni quando c’è la concorrenza che lancia nuove offerte è sicuramente quella di rispondere per le rime. I gestori mobili che si stanno scontrando in Italia sotto questo profilo, sanno di dover lanciare promozioni piene di contenuti per abbattere ogni forma di rivalità. Dopo aver visto il grande momento dei virtuali, è ora la volta di guardare a ciò che stanno riuscendo a fare i grandi provider, quelli più blasonati. Ovviamente tra questi ci sono alcuni nomi che non possono passare inosservati, proprio come Vodafone.

La nota azienda anglosassone che conserva ancora una volta lo status di più performante in tutta Europa, ha mostrato tante novità. Tra queste, ci sono due offerte che in molti hanno già avuto la fortuna di conoscere.

Vodafone, le migliori offerte sono quasi gratis fino a 200GB in 5G: ecco le Silver

La nuova linea Silver, che implica due soluzioni simili ma allo stesso tempo differenti, è disponibile solo per coloro che vengono contattati espressamente dal gestore.

La prima delle due, quella che costa solo 7,99€ al mese, riesce ad includere al suo interno minuti senza limiti, SMS senza limiti e 150GB in 5G per navigare. La seconda offerta, nettamente più vantaggiosa, costa 9,99€ al mese. Offre al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 200GB in 5G.

Se avete dubbi sulla qualità del 5G, dovete stare tranquilli: lo standard di rete offerto da Vodafone è quello più performante secondo gli ultimi dati registrati. Sarete quindi in una botte di ferro, sia per la qualità che per la convenienza.