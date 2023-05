sponsor

Il colosso Motorola ha presentato da poco il nuovo Moto Edge 40, versione base del modello pro che l’azienda ha già annunciato nel mese di aprile 2023.

Lo smartphone viene proposto con un retro in pelle vegana nelle colorazioni Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black e Magenta ad un prezzo di listino di 599 euro. Scopriamo la scheda tecnica completa.

Motorola Moto Edge 40: scheda tecnica completa

Edge 40 è dotato di display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144Hz e sensore delle impronte digitali integrato, sotto la scocca è presente il processore Dimensity 8020 octa core con 4 Performance Core Arm Cortex-A78 fino a 2,6GHz, 4 Efficiency Core Arm Cortex-A55 fino a 2GHz e GPU a nove core Arm Mali-G77. Lo smartphone è disponibile nella versione con 256GB UFS 3.1 e 8GB di RAM LPDDR4X.

Resistente ai liquidi IP68, lo smartphone supporta le reti di nuova generazione ed ha Android 13 come sistema operativo nativo. La batteria da 4.400 mAh può essere ricaricata rapidamente fino a 68W con cavo e fino a 15W wireless. Il comparto fotografico è costituito da una cam anteriore da 32MP f/2,4 integrata in un foro centrale e da due cam posteriori da 50MP f/1,4 (principale) e 13MP f/2,2 (ultra grandangolare).

Come anticipato precedentemente è proposto in vari colori: Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black. Si vocifera che in futuro potrebbe essere lanciata anche una versione Magenta. Il prezzo è di 599.99 euro.