Huawei P60 Pro, il nuovo modello sta per arrivare con un omaggio imperdibile

Huawei ha annunciato il lancio globale della serie Huawei P60 per il 9 maggio 2023. La serie, composta dal P60, Huawei P60 Pro e P60 Art, è stata presentata in Cina il 23 marzo. Tuttavia, solo il secondo citato dovrebbe arrivare in Italia. L’evento di lancio globale avverrà a Monaco di Baviera.

Huawei P60: la scheda tecnica e l’omaggio

Per celebrare l’arrivo del Huawei P60 Pro in Italia, il Huawei Store offre un’offerta Early Bird fino all’8 maggio 2023. Richiedendo il coupon Early Bird, gli acquirenti potranno ricevere gratuitamente le cuffie Huawei FreeBuds 5 (del valore di 159,90 euro) con l’acquisto del nuovo smartphone.

Per ottenere il coupon, gli utenti devono accedere al link fornito, registrarsi o accedere tramite Huawei ID e richiederlo. Dunque, dal 9 maggio al 5 giugno 2023, sarà possibile acquistare il Huawei P60 Pro e aggiungere al carrello le Huawei FreeBuds 5, ricordando di utilizzare il coupon prima di procedere al pagamento.

La scheda tecnica del Huawei P60 Pro, che dovrebbe rimanere invariata nella versione globale, include un display LTPO OLED da 6,67 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna espandibile, tripla fotocamera posteriore, fotocamera anteriore da 13 MP, audio stereo, certificazione IP68, connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS dual-band, porta USB Type-C, batteria da 4815 mAh e HarmonyOS 3.1 come sistema operativo.

L’evento di Monaco di Baviera sarà dedicato principalmente alla serie Huawei P60, ma potrebbe includere anche altri dispositivi, come il pieghevole Huawei Mate X3 e wearable come Huawei Watch Ultimate e le cuffie Huawei FreeBuds 5, che sono state già svelate in Cina a marzo.