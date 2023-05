Eurospin FOLLE, offerte nel volantino con COMPUTER al 60% di sconto

Il volantino di oggi che vede Eurospin come azienda protagonista, è davvero particolare. Di solito i cataloghi cartacei invitano le persone a correre all’interno dei punti vendita, mentre in questo caso si tratta di offerte online. Per quanto riguarda l’elettronica infatti troverete delle pagine verso la fine del volantino che indicheranno i prodotti in sconto che potrete acquistare online. Per quanto riguarda invece i generi alimentari, non dovrete fare altro che non abbandonare la vecchia cara abitudine di acquistare in negozio.

Eurospin propone sconti clamorosi nel suo ultimo volantino, ecco cosa avrete fino al prossimo 7 maggio

Come potete notare proprio qui in basso, ci sono diverse pagine nelle quali Eurospin dà sfogo a tutta la sua competenza. Ovviamente in primo luogo potete notare i generi alimentari, i quali sono in grande sconto per festeggiare il 30º anniversario. Eurospin inoltre consente a tutti di vincere anche una spesa con l’iniziativa che celebra proprio il trentennale, occasione davvero unica per tutti. Scorrendo poi le pagine, si arriva all’elettronica, dove troverete articoli mai visti prima d’ora su un volantino dell’azienda.

Secondo quanto riportato dal nuovo catalogo, Eurospin offre a 489,99€ un notebook di Medion con ottime caratteristiche. Troverete infatti un display in full HD, 8GB di RAM, processore Intel i5 di decima generazione e molto altro ancora.

Non finisce però qui vista anche l’offerta che riguarda la lavatrice da 8KG di capienza con marchio Indesit. Il prezzo questa volta sarà di 319,99€. Potrete prenotare i vostri prodotti sullo store online, scoprendo i servizi di Eurospin che consentono di ritirare il tutto in un punto vendita o magari di avere la consegna diretta a casa.