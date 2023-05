Google Chrome, fate attenzione a come vi muovete nel web perché potrebbero derubarvi

La privacy online è un potente strumento per gli utenti, utile sia per proteggersi da occhi indiscreti che per prevenire attacchi di hacker o furto di dati sensibili, come credenziali, contatti e numeri di carte di credito. Oggi, per comodità, siamo propensi a conservare le credenziali d’accesso ai siti su Google Chrome, compresi quelli per gli acquisti, eppure tali opzioni sono spesso sfruttate dai malintenzionati.

Googe Chrome: la guida per mettersi al riparo dai truffatori

È importante proteggere la nostra cronologia di navigazione cancellandola, soprattutto quando condividiamo dispositivi con altre persone. Fortunatamente, è facile farlo e dovrebbe essere fatto regolarmente. Per eliminare la cronologia di Google Chrome, clicca sui tre puntini in alto a destra, seleziona “Cronologia” e poi “Cancella dati di navigazione”. Da qui, è possibile scegliere quali dati rimuovere (per una pulizia completa, si consiglia di spuntare tutte le caselle).

Tuttavia, ci sono altri due aspetti importanti da considerare. Le sincronizzazioni e le ricerche vanno oltre la semplice cronologia di Chrome. Per eliminare ogni traccia, è necessario occuparsi prima della cronologia e poi delle ricerche salvate. Per rimuovere queste ultime, seguire il percorso: tre puntini in alto a destra – impostazioni – privacy e sicurezza – cancella dati di navigazione – avanzate – dati della compilazione automatica dei moduli – cancella dati.

In ogni caso è fondamentale prestare attenzione all’account collegato ai dispositivi, poiché la cronologia del browser e quella dell’account sono due aspetti distinti. Per eliminare la cronologia legata all’account, seguire questi passaggi:

Clicca sui tre puntini in alto; Vai su impostazioni; Seleziona “Gestisci il tuo account Google”; Scegli “Dati e privacy”; Vai su “Impostazioni cronologia”; Seleziona “Google“; Clicca su “Elimina”.

In questa sezione, è anche possibile impostare l’eliminazione automatica dei dati, ma tenete a mente che influenzerà tutti i dispositivi collegati all’account Google, inclusi tablet, smartphone e altri computer.