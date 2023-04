WhatsApp, il trucco segreto per scrivere anche a chi vi ha BLOCCATO

Gli utenti non sanno che esiste un trucco molto semplice da usare per scrivere alle persone che li hanno bloccati su WhatsApp, ecco come fare

Le scelte che WhatsApp mette a disposizione dei suoi utenti sono innumerevoli, le quali vanno anche di pari passo con tutte le novità che pian piano vengono implementate. Gli aggiornamenti servono infatti proprio a questo, ovvero a migliorare una piattaforma che sembra già completa e perfetta sotto tutti gli aspetti.

Sono moltissime le persone che però non sanno che esistono delle funzionalità che possono essere utilizzate in relazione al mondo di WhatsApp ma dall’esterno. Bisognerebbe infatti scaricare delle applicazioni di terze parti, le quali in alcuni casi possono risultare anche un tantino fuorilegge. Per quanto riguarda invece le funzionalità dell’applicazione, quelle native, ci sono ancora persone che credono che bloccare una persona possa avere effetto definitivo. In realtà l’utente bloccato potrà inviarvi un messaggio in qualsiasi momento, ma solo utilizzando un trucco ben preciso.

WhatsApp: se vi hanno bloccato potete a girare il blocco con un trucco molto semplice da usare

Nel caso in cui non abbiate voglia di rispettare la decisione di una persona che ha scelto di bloccarvi su WhatsApp, c’è un modo per tentare di infrangere questo divieto. Innanzitutto dovrete avere un amico che conosca voi ma anche la persona che vi ha bloccato.

Una volta fatto questo, bisognerebbe chiedergli il favore di creare un gruppo che contenga entrambi i contatti, il vostro e quello dell’utente che vi ha bloccato. Sarà dunque creato un nuovo canale di comunicazione.

Si tratta quindi di un trucco semplicissimo da usare, il quale non richiede l’installazione di app di terze parti. E voi ne eravate a conoscenza?