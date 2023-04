WhatsApp, 3 funzioni segrete che di sicuro NON CONOSCETE

Dopo aver visto tutti i nuovi aggiornamenti che WhatsApp si prepara ad apportare alla sua piattaforma, gloriosa sotto tutti punti di vista, bisogna anche saper uscire fuori dagli schemi. Effettivamente questo è ciò che gli utenti desiderano quando sentono parlare di nuove funzionalità segrete che spesso provengono da applicazioni di terze parti. Sul web ce ne sono davvero tante che a quanto pare oggi non funzionano, ma qualcosa sarebbe rimasto disponibile. WhatsApp ha cercato in ogni modo di annientare il fenomeno delle applicazioni esterne, soprattutto quelle che consentivano di spiare gli utenti. Il fenomeno dello spionaggio è infatti quasi completamente sparito, ma a quanto pare un’applicazione lo permetterebbe ancora. Il tutto non in maniera troppo invasiva, ma c’è un trucco con il quale gli utenti possono conoscere i movimenti altrui gratuitamente.

WhatsApp non include queste funzioni al suo interno ma ci sono delle applicazioni esterne che consentono facoltà inedite

L’applicazione che bisogna scaricare se volete conoscere ogni momento nel quale una persona decide di entrare su WhatsApp è Whats Tracker. Questa soluzione, gratuita al 100%, vi consentirà di ricevere una notifica tutte le volte che l’utente da voi controllato sceglierà di entrare o uscire da WhatsApp.

Un’altra applicazione davvero interessante è Unseen, la quale intercetta i messaggi di WhatsApp per farveli leggere esternamente. In questo modo non aggiornerete l’ultimo accesso e resterete sempre offline.

Infine ecco l’applicazione perfetta per recuperare i messaggi quando qualcuno li cancella prima che voi possiate leggerli. Si tratta di WAMR, la quale salva i messaggi all’arrivo delle notifiche.