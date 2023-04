WindTre mantiene in listino la sua offerta Di Più FULL 5G con Easy Pay, che permette di ricevere uno smartphone 5G a costo zero. Il gestore rivolge la sua offerta indistintamente a tutti i nuovi clienti ma è solito modificare il dispositivo proposto. Questo mese, infatti, gli utenti interessati hanno la possibilità di ottenere uno smartphone Motorola.

WindTre: come ottenere 100 GB al mese e uno smartphone gratis!

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile attraverso l’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay.

La tariffa prevede una spesa di rinnovo di 14,99 euro al mese e include nel prezzo anche uno smartphone. I clienti che procederanno con l’attivazione in queste settimane avranno la possibilità di ottenere uno smartphone Motorola Moto G53 5G.

WindTre non richiederà alcun costo aggiuntivo per il dispositivo in questione ma coloro che opteranno per uno smartphone differente dovranno affrontare le spese previste. Il gestore richiede solitamente una spesa iniziale da saldare al momento dell’acquisto e addebita tramite rate mensili la quota restante. Optando per un Motorola Moto G53 5G sarà sufficiente sostenere la spesa di 14,99 euro al mese prevista per il rinnovo della tariffa Di Più FULL 5G, la quale prevede il saldo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Tutti gli eventuali costi da sostenere in caso di acquisto di uno smartphone a rate possono essere consultati online, accedendo all’apposita pagina presente sul sito ufficiale dell’operatore.