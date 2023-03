Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone a basso costo e che vogliono cambiare anche la propria offerta, c’è una vasta scelta tra le proposte di Vodafone. Il noto operatore telefonico italiano, infatti, ha messo a disposizione numerosi smartphone acquistabili in piccole rate mensili e a cui è possibile abbinare una delle sue interessanti promozioni.

Vodafone, tanti smartphone a basso costo e offerte mobile da attivare

Al momento, il noto operatore telefonico rosso sta proponendo sul suo catalogo numerosi smartphone da acquistare in tutta comodità con piccole rate mensili. Tra questi, ci sono ad esempio Samsung Galaxy A14 5G nel taglio di memoria con 128 GB e Xiaomi Redmi Note 12 5G.

Il device di casa Samsung, in particolare, è acquistabile con un anticipo di 9,99 euro ed è possibile abbinare il suo acquisto acquisto a diverse offerte mobile. Si possono abbinare ad esempio le offerte mobile Infinito Black Edition, Infinito e Family Plan. Con queste, gli utenti dovranno pagare lo smartphone 6,99 euro al mese per 24 rate mensili.

Per acquistare il nuovo Xiaomi Redmi Note 12 5G, invece, gli utenti potranno abbinare l’attivazione delle stesse offerte ad un costo però di 7,99 euro per 24 rate mensili. Per chi fosse interessato ad un acquistare uno smartphone di fascia top, invece, ricordiamo che con Vodafone è possibile acquistare anche il nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra. Quest’ultimo, in particolare, è acquistabile con l’operatore con 128 GB di storage interno con rate da 39,99 euro al mese. La versione con 256 GB, invece, è acquistabile con rate da 44,99 euro al mese.