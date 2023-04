WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata nel mondo. Nonostante siano passati più di 10 anni dalla sua creazione e nel frattempo siano nate numerose app rivali, sembra quasi impossibile scalzare l’app verde dal podio.

I numeri di WhatsApp sono impressionanti: l’app di Meta ha circa 3 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo e conta 1 miliardo di messaggi scambiati ogni giorno. Solo in Italia conta 35 milioni di utenti, seconda solo alla Germania con 48,3 milioni.

La sua popolarità è dovuta sicuramente alla possibilità di utilizzare WhatsApp non solo per scambiarsi messaggi ma anche per effettuare chiamate e videochiamate, creare dei gruppi e inviare media e documenti.

WhatsApp è inoltre un’app incredibilmente sicura e protetta dalla crittografia end-to-end che impedisce a chiunque di leggere i messaggi inviati e ricevuti nelle chat. Tutta questa protezione non impedisce, purtroppo, di essere vittime di truffe da parte dei malintenzionati.

WhatsApp: fate attenzione a questa truffa!

Negli ultimi tempi sembra aumentare a dismisura il numero di truffe online ai danni dei poveri utenti ignari e WhatsApp non è indenne da questi raggiri.

Proprio in questi giorni la Polizia Postale segnala dei recenti casi di tentativi di truffa online. Alcuni utenti hanno segnalato l’arrivo di questo SMS sui loro numeri di telefono: “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare (segue numero). Mi mandi un messaggio su WhatsApp? Grazie mille.”

Si tratta di un inganno per estorcere dati personali e denaro e le forze dell’ordine si raccomandano di non rispondere nel caso arrivi un messaggio di questo tipo.