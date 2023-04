WhatsApp, cambia una funzione storica con l'aggiornamento

Sebbene siano state già tantissime le novità che hanno interessato WhatsApp durante gli ultimi mesi, sembra che ci sia ancora la volontà di cambiare qualcosa. Chiaramente in meglio, rendendo l’applicazione ancora migliore di quanto è stata fino ad oggi, impeccabile sotto svariati punti di vista.

Del resto si tratta di una piattaforma di messaggistica utilizzata in oltre 60 paesi del mondo e con più di 2 miliardi di utenti. I numeri non mentono e il merito è anche degli sviluppatori che hanno saputo cogliere al volo tutti i suggerimenti degli utenti elaborando degli aggiornamenti ad hoc. Secondo quanto riportato dalla indiscrezioni trapelate sul web, la grande novità che riguarderà uno dei prossimi aggiornamenti pensati dagli ingegneri di Meta vedrà un cambiamento in merito i messaggi.

WhatsApp: i messaggi inoltrati cambiano con il nuovo aggiornamento, ecco in che modo

Il grande cambiamento che sta per interessare WhatsApp lato messaggi, vedrà coinvolti quelli inoltrati. Secondo quanto riportato dalla celebre fonte WABetaInfo, la nuova versione beta 2.23.8.22 di WhatsApp mostrerà diversi cambiamenti interessanti sotto questo punto di vista. Gli utenti potranno infatti aggiungere una descrizione a tutti i documenti inoltrati.

Tale funzione è attiva su tutti i file che rientrano all’interno di questa tipologia, comprese immagini, video e GIF. Gli utenti richiedevano questa funzionalità da diverso tempo, proprio per la necessità di poter spiegare ai destinatari dei messaggi inoltrati il contenuto di questi ultimi.

Nel momento in cui dovrete inoltrare quindi un messaggio su WhatsApp, si aprirà un box dedicato. All’interno di quest’ultimo potrete avere l’opportunità di scrivere una descrizione, in modo da evitare fraintendimenti. Seguiranno ulteriori informazioni in merito al momento esatto dell’arrivo di queste modifiche, le quali risulteranno solo le prime di una lunga serie.