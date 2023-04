WindTre nasconde nell’immenso catalogo a disposizione di tutti gli utenti una serie di occasioni che non devono assolutamente essere mancate, nell’ottica comunque di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere libero accesso ad innumerevoli contenuti speciali.

Gli utenti che al giorno d’oggi fossero interessati alla richiesta delle migliori promozioni di casa WindTre, devono comunque sapere che l’accesso alle promo è possibile solamente con portabilità del numero di telefono, e provenienza da uno specifico operatore. I vincoli li trovate descritti nel dettaglio poco sotto, la richiesta di attivazione è ad ogni modo sempre da presentare solamente nei punti vendita fisici.

WindTre, ecco quali sono gli sconti migliori

A partire dalla seconda decade del mese di Aprile, WindTre ha rinnovato il proprio portafoglio di offerte della serie GO, mettendo comunque a disposizione di tutti gli uscenti da Iliad o da un MVNO, prezzi fortemente più bassi del normale.

La più economica fra tutte resta chiaramente la Go 50 Fire, soluzione di altissima qualità che richiede il versamento di un contributo di 6,99 euro al mese, mettendo sul piatto contenuti di qualità: 200 SMS da poter utilizzare verso tutti, 50 giga al mese di navigazione in 4G+ ed anche minuti illimitati.

Volendo spendere la stessa cifra, ma legandosi ad un pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario, è possibile richiedere la Go 101 Fire Easy pay, una soluzione da 6,99 euro, che presenta anche un vincolo contrattuale di 24 mesi (altrimenti penale di 49 euro), per godere di 101 giga di traffico al mese (sempre navigazione in 4G), con 200 SMS ed anche infiniti minuti da poter utilizzare verso tutti.