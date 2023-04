L’operatore francese Iliad nei prossimi giorni raggiungerà il traguardo di almeno 40 Store aperti in Italia, visto che, oltre ai vari già programmati in alcune nuove città, nelle ultime ore ha avviato la ricerca di personale per l’apertura di un nuovo punto vendita flagship a Reggio Emilia.

Iliad ha infatti pubblicato dei nuovi annunci lavorativi che riguardano in particolare un punto vendita nella città di Reggio Emilia, dove attualmente non sono ancora presenti Store dell’operatore, sia all’interno del comune che nella provincia.

Iliad cerca dipendenti per lo Store di Reggio Emilia

Le figure professionali ricercate da Iliad sono quelle di Store Manager e Store Consultant: come già successo in altre occasioni in passato, ciò preannuncia l’apertura di un nuovo punto vendita dell’operatore. In base alle modalità già utilizzate da Iliad in altri comuni, il nuovo Store di Reggio Emilia potrebbe essere aperto in centro città oppure all’interno di un centro commerciale della zona.

In ogni caso, quando verrà inaugurato, quello di Reggio Emilia sarà il primo punto vendita Iliad della città e della provincia, dove al momento sono presenti soltanto Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, quello di Reggio Emilia sarà invece il sesto Iliad Store della regione dopo quelli già aperti a Bologna, Modena e Rimini e quelli in arrivo prossimamente a Parma e a Forlì.

Non si conoscono al momento le tempistiche per l’apertura del primo Iliad Store della Città del Tricolore ma, come già successo in altri casi, dovrebbe comunque avvenire nel giro di qualche mese, salvo eventuali cambiamenti.