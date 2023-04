Intesa San Paolo, ben presto saremo costretti a dire addio agli sportelli Bancomat

Il passaggio dai pagamenti in contanti a quelli elettronici tramite carta di credito o di debito è uno dei cambiamenti più significativi nel settore finanziario. L’introduzione del chip NFC ha reso queste transazioni ancora più veloci e sicure, riducendo la necessità di utilizzare denaro contante negli esercizi commerciali fisici.

Intesa San Paolo: chiuderanno tutti gli sportelli?

Questo cambiamento ha portato alcune conseguenze negative, in particolare per coloro che ancora utilizzano contanti per le transazioni quotidiane. Negli ultimi anni, si è assistito alla progressiva riduzione e chiusura degli sportelli Bancomat in Italia. Ciò ha reso difficile, soprattutto per gli anziani, prelevare denaro contante presso lo sportello più vicino, costringendoli a percorrere lunghe distanze per trovarne uno.

Questa situazione è il risultato dell’aumento dell’utilizzo dei sistemi digitali e dell’home banking, che permettono ai clienti di gestire il proprio conto corrente e le proprie finanze attraverso un’applicazione sullo smartphone, senza dover andare fisicamente in filiale. Tuttavia, non tutti sono in grado di adattarsi a queste nuove tecnologie, e la chiusura degli sportelli Bancomat può causare disagi a chi ha bisogno di prelevare denaro contante.

Un esempio recente riguarda la chiusura della filiale Intesa San Paolo a Collodi, una frazione di Pescia, in provincia di Pistoia. Valentina Maiorello, membro del direttivo della divisione di Pescia di Fratelli d’Italia, si è schierata dalla parte dei cittadini, criticando le banche per aver messo i propri interessi economici davanti a quelli della popolazione.

La tendenza alla chiusura degli sportelli Bancomat continua inesorabilmente, e non sembra che si fermerà nel prossimo futuro. Rimane da vedere come la situazione evolverà nelle prossime settimane o mesi e se verranno adottate misure per mitigare gli effetti negativi di questa transizione sull’accesso ai servizi bancari per tutti i cittadini.