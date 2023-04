Android, probabilmente quelli che state inviando non sono SMS ma altro

Sono talmente tante le funzionalità di uno smartphone che conoscerle tutte risulta praticamente impossibile, almeno per gli utenti non ritenuti esperti. Oggi tutto questo è normale, soprattutto quando il numero di aggiornamenti con nuove funzioni risulta elevato. Proprio per tale motivo si potrebbe discutere per ore, o forse per giorni, del sistema operativo Android, il quale oggi è quello che mette in moto più smartphone in giro per il mondo. Si parla infatti di una piattaforma disponibile per oltre 2 miliardi di utenti in 60 paesi, tutti fieri utilizzatori.

Proprio per quanto riguarda questo contesto, bisogna un attimo discutere di una situazione molto particolare. Siete infatti sicuri che quando inviate un messaggio da Android, stiate inviando un SMS? Ciò potrebbe sembrare scontato ma in realtà non lo è affatto.

Android e i messaggi inviati, non sempre state mandando un SMS al destinatario: ecco la spiegazione

Gli utenti Android che utilizzano lo smartphone soprattutto per mandare messaggi, dovrebbero sapere che probabilmente non stanno inviando un SMS. Utilizzando la classica applicazione che prende il nome di “Messaggi“, la quale è installata in tanti dispositivi del robottino verde, potrebbe risultare attiva una funzione che invia il testo tramite connessione ad internet.

In molti non si accorgono di questo e avviano una nuova chat con un nuovo contatto servendosi appunto dell’applicazione “Messaggi“.

Per verificare e capire tutto, bisogna aprire la suddetta app, premendo poi sull’icona del profilo che va a posizionarsi in alto a destra. Bisognerà scegliere l’opzione “impostazioni di Messaggi” e in seguito, dopo aver effettuato l’accesso all’area “generali”, bisognerà scegliere la voce “funzionalità di chat“. Nel caso in cui in alto dovesse esserci lo stato “connesso“, starete inviando tutto tramite una connessione internet.