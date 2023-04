Android rallegra gli utenti, sul Play Store 8 app a pagamento sono gratis

Certamente non per caso, oggi il mondo Android risulta quello di riferimento per quanto riguarda gli smartphone e tanti altri dispositivi. I numeri portano la grande piattaforma mobile ad essere quella primaria, visto che più di 2 miliardi di persone riescono a servirsene ogni giorno in oltre 60 paesi del mondo.

Questo fa capire come Google sia stata in grado di mettere in moto una vera e propria macchina performante dal punto di vista della rapidità di espansione. In poco tempo infatti Android è diventato il sistema operativo predominante nel mondo della telefonia, ottenendo grandi riconoscimenti talvolta anche dalla concorrenza. Ma quali sono i punti forti del robottino verde? Uno di questi potrebbe essere identificato certamente nel market, quel Play Store che tutti ormai conoscono come una vera risorsa in termini di contenuti disponibili al suo interno.

Oggi l’attenzione del pubblico legato al mondo Android è stata catturata da una grande iniziativa, la quale ormai ha ricorrenza quotidiana. Proprio sul Play Store sono disponibili dei titoli a pagamento tra applicazioni e giochi di varia natura che possono essere scaricati gratis, senza alcun tipo di pagamento.

Play Store di Google: gli utenti Android potranno scaricare oggi tanti titoli a pagamento senza pagare, ecco la lista completa

L’elenco rappresenta solo una minima parte dei contenuti che gli utenti Android oggi potranno scaricare senza pagare. Ovviamente il riferimento comprende applicazioni e giochi che di solito prevedono un pagamento. Per procedere al download non dovrete fare altro che cliccare sui link evidenziati, i quali vi porteranno direttamente al play Store di Google.