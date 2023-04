Dal prossimo 6 maggio 2023 l’operatore Vodafone Italia andrà ad aumentare il costo delle offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Start.

Questa volta, in alternativa, se il cliente Vodafone vuole mantenere lo stesso prezzo dell’offerta precedente può attivare, entro un determinato periodo, una versione Light. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuovi aumenti in arrivo per le offerte Bronze, Silver e Gold

La nuova versione Light, richiedibile da tutti gli utenti coinvolti nella modifica unilaterale, che non intendono accettarla, prevede gli stessi contenuti ma con un bundle di 100 SMS mensili anziché illimitati. Ecco l’esempio di un SMS dell’operatore rosso: “Vodafone, modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale, la tua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. La modifica avverrà a partire dal primo rinnovo successivo al 6 maggio 2023. Recesso senza penali ne’ costi su voda.it/disdettalineamobile, via pec o in negozio entro il 5 giugno 2023. Maggiori dettagli al 42590.

Oppure puoi scegliere la nuova offerta Silver Light allo stesso costo mensile attuale con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. Scopri i dettagli su voda.it/silver-light. Richiedila rispondendo a questo SMS, entro il 06/05/2023 con il testo SI“. Precisiamo che non si conosce ancora il range massimo di aumento della propria offerta tariffaria previsto da parte dell’operatore per questa nuova modifica unilaterale a partire dal 6 maggio 2023.

Nonostante Vodafone proponga al cliente un’offerta alternativa per mantenere lo stesso prezzo, ogni volta che c’è una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in negativo, i consumatori coinvolti possono esercitare il diritto di recesso come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.