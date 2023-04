Ultimamente molte persone stanno ricevendo segnalazioni di una truffa che si aggira sul web. Nello specifico, si tratta di mail che affermano di provenire da un avvocato con studi legali situati in Canada e che sono disponibili milioni di dollari in una polizza di assicurazione sulla vita non reclamata. Il mittente chiede al destinatario della lettera di collaborare con loro per reclamare questi soldi.

Il commissario per le assicurazioni Vicki Schmidt e il tesoriere Steven Johnson avvisano che queste lettere sono una truffa e di non contattare il mittente.

Il Kansas Insurance Department e l’Office of the Kansas State Treasurer hanno ricevuto segnalazioni da diversi stati nel mondo.

Una truffa ben congeniata

“Sfortunatamente, truffe come questa non sono una novità“, ha detto Schmidt. “Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Dovresti sempre essere cauto nei confronti di qualsiasi offerta non richiesta che non prometta alcun rischio ma richieda le tue informazioni personali prima di poter richiedere un presunto vantaggio.”

“Non ci sono spese associate quando si individuano proprietà non reclamate, comprese le vecchie polizze assicurative sulla vita che sono state rimesse al nostro ufficio“, ha affermato Johnson. “Anche se potremmo richiedere ulteriori informazioni per verificare la tua richiesta, queste lettere arriveranno direttamente dal nostro ufficio, non da terzi.”

Puoi sempre contattare la polizia in ogni caso per verificare che una mail sia autentica se proprio sei insicuro sul da farsi. Non è la prima volta che truffe del genere riescono a mietere vittime ingenue, per questo vale sempre la pena informarsi e capire come funzionano le ultime tecnologie.