Per gli utenti iOS e Android che già conoscono quelle app famose e indispensabili come Google Maps, Dropbox, Evernote ecc, il seguente elenco offre una selezione rinfrescante di app che potrebbe stupirti.

Ecco alcune delle migliori app in assoluto che dovresti assolutamente scaricare:

Shabaam

Non è un segreto che le persone adorino condividere GIF ovunque online. Shabaam porta questa pratica ad un altro livello permettendoti di ravvivare le tue GIF preferite aggiungendo l’audio.

Scegli una GIF dall’ampia libreria, quindi usa il tuo dispositivo per registrare la tua voce (o qualsiasi suono di tua scelta) da doppiare. Il prodotto finale è un breve video (perché non può rimanere in formato GIF a causa dell’audio) che puoi salvare sul tuo dispositivo o condividere tramite altre app.

Bite

Esistono innumerevoli app che recensiscono cibo e ristoranti, ma Bite si concentra sul fornire agli utenti immagini e informazioni di alta qualità che contano davvero.

Gli utenti di Bite sono incoraggiati a condividere le loro esperienze con i piatti che hanno provato utilizzando le opzioni di revisione che si concentrano sulla valutazione di aspetti chiave come il gusto, la qualità e il costo. Soprattutto, l’app è priva del disordine che hanno molte altre app di recensioni, e ciò rende più facile che mai scoprire ottimi piatti.

YARN

Yarn è perfetta per chi desidera qualcosa di diverso da un videogioco o da un bel libro da leggere. L’app presenta una vasta libreria di storie raccontate in formato SMS, come se stessi curiosando nel telefono di qualcun altro e leggendo le loro conversazioni.

Gli episodi e le conversazioni vengono aggiornati quotidianamente e puoi goderti storie di diverse categorie, tra cui mistero, romanticismo, commedia, fantascienza, fantasy e altro. La versione gratuita dell’app è limitata, ma puoi eseguire l’upgrade ad un piano di abbonamento per l’accesso illimitato a tutte le funzionalità.