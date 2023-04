Man mano che i telefoni si evolvono, lo fanno anche le funzionalità e le opzioni che ne derivano. Infatti ci sono così tante utili funzionalità Android che è facile perderle di vista.

Per questo motivo, ecco riassunto alcune delle funzionalità Android nascoste che da oggi inizierai ad utilizzare sempre.

Modalità ospite

Qualcuno ha bisogno di usare il tuo telefono? Lascia che abbiano il tuo cellulare senza che riescano a vedere le tue informazioni personali. Puoi creare più profili ospite per i tuoi figli, genitori o anche amici in pochi passaggi. Ecco come:

Apri Impostazioni rapide

Tocca il tuo profilo utente.

Scegli Aggiungi ospite.

Posticipa le notifiche

Hai mai ricevuto una notifica ma non sei pronto a rispondere il messaggio?Una volta impostate le notifiche posticipate, puoi facilmente far apparire una notifica in un secondo momento trascinandola a sinistra oa destra e scegliendo un orario nuovo. Ecco come configurarlo sul tuo smartphone Android:

Apri “Impostazioni“.

Tocca “Notifiche“.

Attiva “Consenti notifiche” per posticipare.

Mostra le informazioni di emergenza

In un incidente o in una situazione in cui non possiamo badare a noi stessi, come farà qualcuno a sapere chi contattare se sei incosciente, come in un incidente d’auto, o se hai allergie o stai assumendo farmaci?

Se inserisci le tue informazioni di emergenza sul tuo telefono, le autorità e il personale medico possono visualizzarle senza avere il tuo passcode. Questo potrebbe salvarti la vita.

Apri le “Impostazioni“.

Scegli “Informazioni sul telefono“.

Fare clic su “Informazioni di emergenza“.

Inserisci ciò che desideri condividere in caso di emergenza.