tutto-chiede-salvezza-2-la-serie-netflix-sta-per-tornare

È stato annunciato il ritorno della serie di successo di Netflix ‘Tutto Chiede Salvezza 2’, con una seconda stagione in lavorazione. Il programma è basato sull’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega, che racconta il soggiorno dell’autore in una struttura psichiatrica. La serie era originariamente prevista come adattamento di una sola stagione, quindi la rivelazione di un sequel ha sorpreso molti fan.

Sebbene non sia stata fissata una data di inizio ufficiale, la produzione dovrebbe iniziare nel corso di quest’anno, con una data di uscita nel 2019. La storia del personaggio principale, Daniele, interpretato da Federico Cesari, che ha annunciato il suo ritorno alla serie sulle sue Instagram Stories, continuerà. La sceneggiatura della seconda stagione è già terminata e la produzione inizierà a breve.

Tutto Chiede Salvezza 2, le date per la seconda stagione

Gli spettatori non vedono l’ora di scoprire quali altri personaggi torneranno nella seconda stagione. Sebbene sia stato annunciato il ritorno di Cesari, non si sa se altri personaggi importanti come Fotin Peluso (Vincenzo Crea) o Mario (Andrea Pennacchi) torneranno. Altri fan si chiedono anche se ci saranno nuove scene ambientate nella clinica, che è stata l’ambientazione di gran parte della prima stagione.

Mencarelli parteciperà alla produzione della seconda stagione dello show, il che è uno sviluppo entusiasmante. Essendo l’autore del libro su cui si basa la serie, la sua partecipazione dovrebbe fornire autenticità e profondità alla trama del programma.

Nel complesso, l’annuncio di una seconda stagione di ‘Tutto Chiede Salvezza 2’ dovrebbe entusiasmare i fan della serie. Con l’inizio delle riprese previsto a breve e la sceneggiatura completa, i fan possono aspettarsi che la trama affascinante e straziante dello show continui.