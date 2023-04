android-ecco-i-migliori-giochi-di-farming-per-rilassarti

Gli smartphone Android hanno una vasta gamma di giochi tra cui scegliere, compresi quelli ispirati ai giochi di simulazione come l’agricoltura, il giardinaggio e il raccolto. Alcuni di questi giochi, tuttavia, possono diventare troppo impegnativi, con un’abbondanza di scelte e di microgestione che portano alla stanchezza del giocatore. Di conseguenza, si dovrebbero prendere in considerazione giochi più rilassanti che si concentrano sulla cura della casa e offrono un’esperienza di gioco mobile piacevole. Ecco una raccolta dei migliori giochi di farming per smartphone Android.

Stardew Valley, un famoso gioco di simulazione agricola e di costruzione che è diventato una vera e propria mania tra i giocatori occasionali, è il primo dell’elenco. Il gioco ha un ritmo lento, durante il quale i giocatori possono produrre colture, costruire una casa, interagire con simpatici personaggi e sperimentare cambiamenti stagionali e climatici. Nonostante l’occasionale lentezza e le fastidiose caratteristiche del RNG (generatore di numeri casuali), Stardew Valley è un modello di genere che vale la pena di affrontare.

Questi giochi sono tutti disponibili per Android

Segue Sumikkogurashi Farm, un gioco con una tavolozza di colori pastello e immagini rudimentali, paragonabile ad Animal Crossing. Il gioco si concentra sull’esperienza del giocatore in un ambiente rurale e gli permette di costruire una fattoria, di prendersi cura degli animali, di realizzare richieste e di equipaggiare il Sumikkogurashi.

Hay Day è un’ottima scelta per un’esperienza più semplificata. Il gioco permette agli utenti di trasformare un’area vuota in una fiorente fattoria e di prendersi cura degli animali della fattoria. Inoltre, i partecipanti possono unirsi a una comunità di altri 30 giocatori, sviluppare strutture e servizi e partecipare a scambi commerciali.

Toca Nature è un altro gioco che offre un’esperienza di gioco rilassante, consentendo agli utenti di governare un ecosistema fiorente, modificare l’ambiente e aggiungere abitanti. Il gioco richiede una notevole attenzione e cura, offrendo una sensazione di realizzazione.

Five-Block Farm è un simulatore agricolo pixelato in stile Minecraft che permette agli utenti di gestire la propria fattoria, viaggiare in città, pescare e interagire con i vicini e gli animali. Senza una connessione online, il gioco può essere giocato ad una fluida velocità di 60 fotogrammi al secondo, offrendo un’esperienza senza interruzioni.

Terrarium: Garden Idle è un gioco in cui i giocatori aggiungono elementi realistici e sviluppano le piante nel tempo. Township, invece, è un gioco più complicato che fonde vita urbana e agricoltura, richiede ai giocatori di raccogliere colture, espandere la propria città e potenziare le proprie industrie. I giocatori possono coltivare quanto poco o tanto vogliono quando si tratta di costruire le attività e l’economia della città.

Infine, Pocket Plants è un gioco in cui i giocatori devono riforestare diversi pianeti, identificare nuove specie di piante e far crescere la propria collezione di piante.