Una profezia emessa nel XII secolo da San Malachia O’ Morgair, un arcivescovo irlandese, è recentemente riemersa e ha ricevuto risalto a seguito dell’estesa emergenza creata dall’epidemia di COVID-19 e dalle successive guerre tra Russia e Ucraina. Questa profezia contiene 112 motti, il primo dei quali riguarda l’elezione di Papa Celestino II nel 1143. La profezia di Malachia è salita alla ribalta grazie alla pretesa correlazione tra alcuni dei suoi motti e la vera cronologia dei papi che l’hanno preceduta. I riflettori sono puntati su Papa Celestino V, l’unico papa a dimettersi prima di Papa Ratzinger.

Papa Francesco sarà il penultimo pontefice, condividendo il suo nome con il penultimo papa, secondo la profezia. L’ultimo papa sarà identificato come Pietro Romano e vivrà per vedere Roma, definita nella profezia “la città dei sette colli”, distrutta. La caduta di Roma sarà vista come la fine del mondo, seguita dal giudizio di tutti i popoli.

San Malachia, gli studiosi ritengono sia un falso storico

Nonostante i precedenti di Malachia in fatto di profezie avverate, gli studiosi ritengono che l’intero capitolo sia un falso storico. In passato, la Chiesa potrebbe aver utilizzato questa profezia come arma psicologica, in particolare quando la politica era instabile e la gente guardava alla letteratura profetica per avere una direzione. Tuttavia, le profezie di Malachia non supportano questa teoria.

È fondamentale sottolineare che la profezia non deve essere presa alla lettera e non deve essere usata per prevedere la fine del mondo o qualsiasi altro evento catastrofico. La profezia di Malachia deve essere considerata come una reliquia storica, un’affascinante opera di scrittura che fornisce una visione del contesto teologico e politico del periodo in cui è stata scritta.

Sebbene l’autore della profezia avesse un curriculum di profezie adempiute, non è chiaro se l’intero testo sia autentico o se sia stato modificato e alterato nel tempo.