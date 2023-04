Euronics è FOLLE, oggi prezzi al 70% su smartphone e computer

Se non l’avete ancora fatto, vi consigliamo di andare a sfogliare i nuovi volantini che sono disponibili presso tutti gli esercizi Euronics in Italia. L’azienda ha deciso di sfruttare questo mese di aprile per dare il via ad una serie di offerte eccezionali che riguardano molto da vicino il mondo dell’elettronica. Ovviamente ci sono anche diversi modi di dilazionare il proprio pagamento, scegliendo magari i tassi agevolati di cui l’azienda dispone. Smartphone, Smart TV, computer e molto altro ancora, sono disponibili a prezzi mai visti prima, con lo scopo di battere la concorrenza che sta cercando in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote proprio ad Euronics.

Euronics batte tutti con il nuovo volantino, ecco alcune offerte

Si tratta di pezzi di elettronica molto desiderati, soprattutto a prezzi del genere. Ricordiamo inoltre che tutti coloro che acquisteranno presso gli Store del celebre colosso, potranno avere fino a due anni di garanzia e la possibilità di estenderla ulteriormente con un piccolo supplemento.

In primo luogo Euronics consente a tutti di passare al mondo Apple, scegliendo il dispositivo simbolo della nuova gamma. Il nuovo iPhone 14 del colosso di Cupertino è disponibile infatti a 989 € scegliendo la versione da 128 giga di memoria interna.

Ovviamente ci sono anche altri prodotti, come ad esempio una Smart TV di casa LG che con la sua diagonale da 55 pollici consente di godere appieno della risoluzione 4K di cui è dotata. Il prezzo è di 399 €.

A seguire c’è anche un’altra grande soluzione che è rappresentata da un notebook HP Victus, il quale con le migliori caratteristiche è disponibile ad un prezzo di 999 €.